Vajiralongkorn nieuwe koning van Thailand

BANGKOK – De Thaise kroonprins Maha Vajiralogkorn is donderdag formeel tot koning uitgeroepen. De voorzitter van het Thaise parlement heeft Vajiralogkorn uitgenodigd het koningschap te aanvaarden en met de acceptatie is de troonsbestijging een feit, melden Thaise media.

De 64-jarige nieuwe vorst ofwel Rama X volgt zijn vader Bhumibol Adulyadej op, die half oktober op 88-jarige leeftijd overleed. Hij is de tiende koning van de Chakri-dynastie die in 1782 werd gesticht.

De formele kroning van Vajiralogkorn volgt pas eind volgend jaar, in een ceremonie met rituelen uit het boeddhisme en het brahmanisme. Dan krijgt hij onder meer een paraplu met negen baleinen, symbool van de koninklijke macht. Daarnaast is er een rituele wassing en krijgt de koning water van achttien verschillende plekken in Thailand.

