Grote belangstelling voor Máxima in Waalre

WAALRE – Máxima werd vrijdagochtend in Waalre opgewacht door veel mensen. De gemeente meldde op Twitter dat er grote belangstelling was voor het bezoek van de koningin, die langs ging bij activiteiten- en ontmoetingscentrum De Pracht.

De eerste Oranjefans stonden al om 08.45 uur, twee uur voor Máxima’s aankomst, te wachten bij het gemeenschapscentrum dat dit jaar een Appeltje van Oranje won. De koningin werd verwelkomd door burgemeester Jan Brenninkmeijer. “Het is super”, zei hij tegen het Eindhovens Dagblad. “Voor Waalre is dit fantastisch.”

Máxima kreeg een rondleiding door De Pracht en werd bijgepraat over de verschillende activiteiten die in het gemeenschapscentrum worden georganiseerd. De koningin schoof aan bij de 50+ Soos, keek hoe kinderen knutselden en ze kreeg een demonstratie van een dansgroep.

De koningin reisde af naar Waalre in het kader van de Appeltjes van Oranje. Die gingen dit jaar naar drie gemeenschapscentra die volledig gerund worden door vrijwilligers. De winnaars kregen dit jaar allemaal koninklijk bezoek: Máxima ging in het voorjaar naar Dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer ter Aa en Willem-Alexander bezocht De Gaveborg in Oostwold in september. De koning en koningin zijn beschermpaar van het Oranje Fonds, dat de Appeltjes van Oranje uitreikt.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!