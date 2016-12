Harry het haasje tijdens rugbywedstrijden

LONDEN – Prins Harry is groot fan van rugby, maar dat kwam hem tijdens zijn schooltijd duur te staan. Harry was tijdens wedstrijdjes geregeld het haasje, vertelt hij in de documentaire Beyond The Tryline.

“Mensen zagen op het rugbyveld een mogelijkheid om mij flink te grazen te nemen”, zegt de 32-jarige prins in de documentaire over rugby, die volgende week verschijnt. Daily Mail publiceerde vrijdag fragmenten van Harry’s interview. “Ik werd harder onderuit gehaald om wie ik ben.”

De stevige partijtjes lieten sporen na. Zo vertelt Harry dat hij zijn schouder flink blesseerde toen ‘drie of vier tegenstanders op me doken terwijl ik de bal niet eens had’. “Ik was altijd bereid een paar flinke tikken te incasseren. Ik denk dat ik er ook wel wat uit heb kunnen delen.”

