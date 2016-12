Koninklijke treinreis in Roemenië

SIBIU – De Roemeense kroonprinses Margarita heeft de afgelopen dagen samen met haar man prins Radu, zus prinses Maria en het Bulgaarse koningspaar koning Simeon II en koningin Margarita een reis gemaakt met de koninklijke trein. Dit ter herdenking van een zelfde rit die in 1934 werd gemaakt door de toenmalige Bulgaarse koning Boris III (vader van Simeon) en de Roemeense koning Carol II (grootvader van kroonprinses Margarita).

Destijds vervoerde de koninklijke trein de koninklijke gasten van Boekarest naar het koninklijk buitenverblijf aan de voet van de Karpaten, in Sinaia. De nakomelingen van de toen regerende vorsten maakten eerder deze week eenzelfde reis, maar gingen daarna ook verder het land in ter gelegenheid van de Roemeense nationale feestdag donderdag.

Vanuit Sinaia, waar de koninklijke familie een kasteel heeft, ging het achtereenvolgens naar Busteni, Predeal, Brasov, Codlea, Fagaras, en Avrig naar Sibiu. Overal werd even gestopt, en werden Margarita, Maria en Radu met veel ceremonieel en onder grote belangstelling verwelkomd.

Lorenz

Het Bulgaarse koningspaar hield zich daarbij enigszins op de achtergrond, maar voerde in de trein wel gesprekken met genodigden die de rit mochten meemaken. Ook de Belgische prins Lorenz, zwager van koning Filip en lid van de kroonraad van Roemenië, nam deel aan de treinreis.

Koning Simeon (nu 79) kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog als zesjarige op de troon door de nimmer verklaarde plotselinge dood van zijn vader Boris III. Margarita’s vader koning Mihai (nu 95) was in 1940 koning geworden. Beiden werden na de oorlog door de communisten verdreven en in ballingschap gestuurd.

