Máxima reikt Bernhard Cultuurfonds Prijs uit

AMSTERDAM – Koningin Máxima heeft documentairemaker Heddy Honigmann vrijdagmiddag onderscheiden met de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2016. Dat deed ze tijdens een feestelijke ceremonie in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. De koningin mocht de bijbehorende ketting om Honigmanns hals hangen.

Het Cultuurfonds kent de oeuvreprijs jaarlijks toe aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Honigmann kreeg de prijs voor haar omvangrijke oeuvre als internationaal toonaangevend documentairemaker. Aan de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs is een bedrag van 150.000 euro verbonden.

Máxima was eerder vrijdag in Waalre waar ze langs ging bij activiteiten- en ontmoetingscentrum De Pracht. Het gemeenschapscentrum won dit jaar een Appeltje van Oranje.

