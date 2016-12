Máxima weer langs bij gemeenschapscentrum

DEN HAAG – Koningin Máxima schuift vrijdagochtend weer aan in een gemeenschapscentrum. Ze gaat in Waalre langs bij De Pracht, dat dit jaar een Appeltje van Oranje won. In het Brabantse dorp wordt uitgekeken naar de komst van de koningin.

Máxima wordt in Waalre verwelkomd met oranje vlaggetjes en bloemen, blijkt uit foto’s die De Pracht deelde via Facebook. Het activiteiten- en ontmoetingscentrum organiseert sinds 1981 activiteiten, cursussen en evenementen voor bewoners. In mei kreeg De Pracht een Appeltje van Oranje, een onderscheiding van het Oranje Fonds waarvan de koning en koningin beschermpaar zijn.

Naast De Pracht vielen ook Dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer ter Aa en De Gaveborg in Oostwold in de prijzen. Die gemeenschapscentra kregen al koninklijk bezoek. Máxima ging in maart langs bij Ons Genoegen, dat tijdens het bezoek van de koningin te horen kreeg dat het een Appeltje van Oranje had gewonnen. Willem-Alexander bracht in september een bezoek aan De Gaveborg.

Nadat Máxima een kijkje heeft genomen bij De Pracht reist ze naar Amsterdam. In het Muziekgebouw aan ’t IJ reikt ze vrijdagmiddag de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2016 uit aan documentairemaakster Heddy Honigmann. De oeuvreprijs van het Cultuurfonds gaat naar Honigmann vanwege ‘haar omvangrijke oeuvre als internationaal toonaangevend documentairemaker’.

