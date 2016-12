Soestdijk toont koninklijke kaarten

BAARN – Paleis Soestdijk is in de wereld van een verzamelaar gedoken. Het resultaat is de expositie Afzender: Koninklijk Huis, die vanaf 9 december tot en met zondag 12 maart te bezoeken is.

De expositie toont uitnodigingen voor huwelijken en de liturgie van de doop van prinses Juliana, maar ook programmaboekjes rond het overlijden van prins Hendrik, de tafelschikking bij het huwelijk van Juliana en menukaarten van diverse staatsbanketten.

Daarnaast zijn er originele kerstwensen te zien met de handtekeningen en foto’s van Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Op de voorkant van de kaarten van koningin Juliana en prins Bernhard staat een speciaal kerstlogo van Soestdijk. De kerstkaarten die prins Bernhard namens zichzelf verstuurde zijn veelal voorzien van een foto van hem met een dier in de natuur.

Naadloos

“Het gaat ons om de wereld achter het Koninklijk Huis. Die praktische en persoonlijke documenten sluiten naadloos aan bij onze persoonlijke rondleidingen door het bekendste woon- en werkpaleis van Nederland”, zegt samensteller Ronald Smit van Paleis Soestdijk.

De getoonde stukken zijn afkomstig uit een omvangrijke privécollectie en zijn verkregen via aankopen op beurzen en veilingen of via schenkingen.

