Activist opgepakt om beledigen Thaise koning

BANGKOK – De eerste arrestatie wegens het beledigen van de nieuwe Thaise koning Vajiralongkorn is al verricht. Een anti-junta-activist is zaterdag opgepakt, twee dagen nadat Vajiralongkorn formeel werd uitgeroepen tot koning.

“We hebben hem opgepakt bij een tempel”, zei een politiefunctionaris tegen Reuters. Volgens Human Rights, dat de activist bijstaat, is hij aangehouden omdat hij via Facebook een link deelde naar een BBC-profiel van de nieuwe Thaise koning.

“Dit bericht werd veel gedeeld. Wij vragen ons af waarom juist hij is gearresteerd”, stelt iLaw, dat de activist ook bijstaat. “Wellicht omdat hij in het verleden anti-juntaprotesten heeft georganiseerd.”

Thailand heeft zeer strenge wetten over majesteitsschennis. Wie de koning beledigt riskeert een celstraf van maximaal vijftien jaar. Vajiralongkorn is donderdag formeel uitgeroepen tot koning. Zijn koningschap geldt met terugwerkende kracht vanaf 13 oktober, de dag waarop zijn vader koning Bhumibol op 88-jarige leeftijd stierf. Bhumibol werd door de Thaise bevolking op handen gedragen. De nieuwe koning is veel minder geliefd.

