Briefje Elizabeth aan William onder de hamer

LONDEN – Een briefje dat de Britse koningin Elizabeth schreef aan haar kleinzoon prins William gaat binnenkort onder de hamer. Elizabeth klom volgens veilinghuis RR Auction in de pen voor Kerstmis.

“William, ik hoop dat je ervan geniet dit elke dag te openen. Van oma”, schreef de vorstin op briefpapier van Buckingham Palace. Elizabeth zou haar kleinzoon een adventkalender hebben gegeven. Via een voormalig werknemer van Williams moeder prinses Diana is het briefje bij het veilinghuis in Boston terechtgekomen.

Volgens RR Auction is het korte berichtje een ‘zeldzaam item’. “Zelden aangetroffen correspondentie tussen leden van de koninklijke familie”, omschrijft het veilinghuis. RR Auction schat dat het briefje verkocht wordt voor 1400 Britse pond (1670 euro).

Bij het veilinghuis worden woensdag meer spullen van de Britse koninklijke familie geveild. Ook onder meer een portretfoto van koning George VI en een kerstkaart van de toenmalige prinses Elizabeth en haar zusje prinses Margaret uit 1946 zijn te koop.

