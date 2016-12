Koningin Letizia bekijkt verschillende diëten

ROME – De Spaanse koningin Letizia is in Rome meer te weten gekomen over allerhande eetgewoonten. De echtgenote van koning Felipe bekeek de fototentoonstelling ‘What I Eat: Around The World In 80 Diets’.

Letizia keek met bewondering naar de foto van een Russische kunstrestaurateur die dagelijks 3900 kilocalorieën nuttigt. Dat is te zien op een video die het Spaanse hof deelde via Twitter. Het dieet van een vrachtwagenchauffeur uit Namibië kon niet op goedkeuring van de Spaanse koningin rekenen. Hoofdschuddend keek ze naar de uitgestalde zak chips, blikjes energiedrank en kant-en-klaarvoedsel.

De slanke Letizia, die geregeld kritiek krijgt op haar gewicht, was vrijdag in Rome voor een vergadering van de VN Voedsel- en Landbouworganisatie FAO. De koningin is sinds vorig jaar juni speciaal ambassadeur van de FAO op het gebied van voeding. Haar voornaamste taak is aandacht vestigen op het uitbannen van honger en ondervoeding.

