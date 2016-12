Harry getooid in voetsporen van vader Charles

SURAMA – Prins Harry is tijdens zijn vijftiendaagse tour door de Caraïben beland op Guyana. En net als op de andere eilanden die hij de afgelopen weken aandeed, werd hij ook op zijn laatste bestemming feestelijk onthaald. Zaterdag, op zijn tweede dag in Guyana, werd de Britse prins met veel ceremonie onthaald door de inheemse bevolking van Surama.

Harry kreeg een hoofdtooi van veren op zijn hoofd gezet waarna hij getrakteerd werd op een uitgebreide welkomstdans. Daarmee trad de prins letterlijk in de voetsporen van zijn vader, prins Charles, die in 2000 hetzelfde gebied bezocht. Ook hij moest zich toen overgeven aan het bijzondere welkomstgebaar.

“Mijn vader vertelde me al dat hij hier een geweldige tijd heeft gehad toen hij nog een stuk jonger was en heel wat meer haar had”, grapte Harry tijdens zijn speech voor de dorpelingen. Daarin vertelde hij ook dat hij onder de indruk was van de manier waarop de bevolking daar leeft. De prins bezocht in Surama onder meer een gemeenschapsruimte voor ouderen en nam ook een kijkje bij de plaatselijke school. Ook was er tijd om nog het nabijgelegen regenwoud te bezoeken.

Jubilea

Zondag is de laatste dag van Harry’s bezoek aan het Caraïbisch gebied. Dan bezoekt hij de hoofdstad Georgetown waar onder meer een ontmoeting met Sandra Granger, de vrouw van president David Granger, op het programma staat.

Namens koningin Elizabeth bezocht Harry de eilanden Antigua en Barbuda, Barbados, Grenada, Saint Kitts, Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines. De prins vierde op verschillende plekken een aantal jubilea mee. Zo is het vijftig jaar geleden dat Barbados en Guyana onafhankelijk werden, terwijl Antigua en Barbuda 35 jaar geleden onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk werden.

