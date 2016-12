Rania onderscheiden op Duitse televisie

BERLIJN – De Jordaanse koningin Rania is zaterdagavond live op de Duitse televisie onderscheiden met een Golden Heart Award. Ze kreeg de prijs tijdens het benefietgala Ein Herz für Kinder, dat werd uitgezonden op ZDF, voor haar wereldwijde inzet voor kinderrechten en onderwijs.

In haar dankspeech sprak Rania haar bezorgdheid uit over de miljoenen kinderen die buiten het zicht van de camera’s lijden en drong erop aan dat hulp nodig blijft. Veel kinderen missen niet alleen voedsel en onderdak maar zijn ook verstoken van fundamentele mensenrechten en onderwijs, aldus de koningin.

Rania is niet de eerste royalty die met de prijs naar huis gaat. Onder eerdere winnaars bevinden zich onder meer de Britse prins Harry, koningin Silvia van Zweden, de Noorse kroonprinses Mette-Marit en prinses Charlene van Monaco. Ook sterren als George Clooney, Salma Hayek, Jane Fonda en Sharon Stone mochten het beeldje al eens ophalen.

Ein Herz für Kinder is een liefdadigheidsorganisatie die werd opgericht in 1978 door Axel Springer, uitgever van onder meer de krant Bild. Het zamelt geld in voor goede doelen die zich inzetten voor kinderen en families in nood.

