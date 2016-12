Golf-monarchen ontmoeten May in Bahrein

MANAMA – Leiders van de samenwerkingsraad van de Golfstaten (GCC) komen dinsdag bijeen in Bahrein voor de 37e vergadering van de opperraad. De emir van Koeweit, sjeik Sabah, is maandag al naar Bahrein vertrokken, zo meldde het staatspersbureau KUNA.

De Saudische koning Salman, die de afgelopen dagen te gast was in de Verenigde Arabische Emiraten die hun 45e Onafhankelijkheidsdag vierden, wordt eveneens in Manama verwacht, evenals emir Tamim van Qatar.

Be Britse premier Theresa May is eveneens aanwezig bij de topconferentie, als eerste vrouw en als eerste Britse leider die de bijeenkomst van de Golf-leiders en monarchen bijwoont. Zij voert met elk van de leiders aparte gesprekken en is uitgenodigd voor een diner ’s avonds.

