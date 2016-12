Harry sluit Caraïbische tour af

GEORGETOWN – Prins Harry heeft zijn vijftiendaagse tour door de Caraïben afgesloten. Zondag stonden de laatste activiteiten op zijn agenda in de Guyaanse hoofdstad Georgetown. Daar bezocht hij onder grote belangstelling een kindertehuis.

Harry was gedurende ruim een uur binnen in het Joshua House Children Centre en ontmoette daar de kinderen en begeleiders. De meeste kinderen, variërend in de leeftijd van 7 tot 17 jaar, zitten daar vanwege problemen als misbruik, verwaarlozing of armoede.

De prins hield een korte vraag- en antwoordsessie met enkele tieners, die hem onder meer vroegen hoe het is om prins te zijn. “Leuk en minder leuk”, antwoordde Harry. “Je hebt natuurlijk veel voordelen, maar ook veel verantwoordelijkheid.”

Volgens The Mirror keert Harry maandag terug in Groot-Brittannië, waar hij zich kan richten op het weerzien van zijn vriendin Meghan Markle. Volgens de Britse krant zien de twee elkaar later deze maand eindelijk weer en hebben ze plannen om voor het eerst samen op reis te gaan. Of Meghan tijdens de kerst ook op het paleis wordt verwacht, blijft nog onduidelijk.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!