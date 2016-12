Koning krijgt nieuwe burgemeester

WASSENAAR – Koning Willem-Alexander krijgt binnenkort te maken met een nieuwe burgemeester in zijn woonplaats Wassenaar. De huidige ambtsdrager Jan Hoekema stopt er medio januari mee vanwege een niet nader omschreven vertrouwensbreuk met de gemeenteraad. Volgens een gezamenlijke verklaring was er ‘onvoldoende basis voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking.’

Jan Hoekema is sinds 2007 burgemeester van de randgemeente van Den Haag. In die functie had hij regelmatig formeel en informeel te maken met de koninklijke inwoners van zijn gemeente, naast het koninklijk gezin ook prinses Margarita en haar man en kinderen en sinds kort ook prinses Irene.

Hoekema was en is ook actief in tal van culturele instellingen en was afgelopen dinsdag nog te gast bij het galaconcert dat de Belgische koning Filip in Amsterdam aanbood aan het Nederlandse koningspaar als dank voor de gastvrijheid tijdens het staatsbezoek aan Nederland.

In september stond Hoekema koning Willem-Alexander en prinses Irene bij tijdens de opening van Museum Voorlinden in Wassenaar.

