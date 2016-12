Koning naar Leiden en Amsterdam

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan een op het oog niet al te drukke week tegemoet. Op de publieke agenda van het koninklijk huis staan slechts twee activiteiten.

Willem-Alexander is dinsdag in Leiden waar hij een nieuwe vleugel van de Leidse instrumentenmakers School (LiS) opent. De mbo-vakschool, die dit jaar 115 jaar bestaat, breidt uit vanwege de gestegen vraag naar afgestudeerde Research Instrumentenmakers. De school kan nu meer vakmensen opleiden.

Donderdag is de koning op het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Daar reikt hij als regent van de Stichting Praemium Erasmianum de Erasmusprijs uit aan de Britse schrijfster A.S. Byatt. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van cultuur, humaniora of sociale wetenschappen.

