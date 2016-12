Penningen voor dappere burgers

Vijf ‘moedige burgers die iets bijzonders hebben gedaan voor de veiligheid van de samenleving’ krijgen daarvoor maandagmiddag een zogeheten Prof Mr Pieter van Vollenhoven Penning. De naamgever en echtgenoot van prinses Margriet reikt ze zelf uit in het stadhuis van Rotterdam.

De zilveren penning is voor de buurman uit Amsterdam die – in zijn pyjama – heeft geprobeerd de ontvoering van een tweejarig meisje te voorkomen. Hij wist een van de ontvoerders te pakken en, ondanks een stroomstoot die hij kreeg, over te dragen aan de politie.

Bronzen penningen gaan naar een man uit Borger-Odoorn die een tweejarig jongetje redde dat door vier losgebroken rottweilers was aangevallen en naar een motoragent uit Rotterdam die, zittend op zijn motor, met zijn been een gestrande auto de Maastunnel uitduwde. Ook brons is er voor twee Urker vissers die achter de overvallers van een juwelier aangingen en die aan de politie overdroegen.

Van Vollenhoven is voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Die is in 2012 begonnen met het jaarlijks belonen van mensen die hun verantwoordelijkheid voor veiligheid hebben genomen en medeburgers hebben geholpen.

