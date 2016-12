Prinses Astrid promoot België in Texas

AUSTIN – De Belgische prinses Astrid was maandagmorgen (lokale tijd) in Austin, in de Amerikaanse staat Texas, aanwezig bij een vroege cocktail aan het einde van een bijeenkomst van diamanthandelaren en juweliers.

Het samenzijn in het Hilton hotel maakte deel uit van de uitgebreide Belgische economische missie naar Texas onder aanvoering van prinses Astrid en ministers uit de verschillende landsdelen en de federale regering. Het leiden van handelsmissies heeft Astrid na de troonsbestijging van haar broer koning Filip van hem overgenomen.

De handelsreis duurt tot 10 december en voert behalve naar Austin ook naar Dallas en Houston. De aandacht gaat behalve naar de diamantsector verder onder meer uit naar lucht-en ruimtevaart, energie, petrochemie en haven, IT en toerisme.

