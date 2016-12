Spaans koningspaar reikt kunstprijzen uit

SAN SEBASTIAN – Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben maandag kunstprijzen uitgereikt in de Baskische stad San Sebastian. De koning noemde San Sebastian in de regio Baskenland ‘een stad vol kunst en cultuur’ en ‘een van de mooiste in de wereld’.

Het Spaanse koningspaar reikte de prijzen uit in het monumentale Victoria Eugenia Theater. Felipe zei daarbij in zijn toespraak dat kunstenaars en cultuur erg belangrijk zijn in dit tijdperk van globalisering en een visitekaartje zijn van het land. Spanjaarden kunnen zich ermee identificeren en cultuur geeft een gevoel van verbondenheid en zelfbevestiging, zei de Spaanse vorst.

Felipe pleitte voor een vruchtbare en vreedzame samenwerking tussen de verschillende culturen wereldwijd.

Een van de vele winnaars van de kunstprijs was rock-‘n-rollzanger Loquillo, de artiestennaam van de 55-jarige José Maria Sanz Beltrán.

