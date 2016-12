Thailand rouwt op verjaardag Bhumibol

BANGKOK – Zwart was de overheersende kleur maandagmorgen in Bangkok waar de Thai voor het eerst vaderdag vierden na het overlijden van ‘vader van de natie’ koning Bhumibol. Duizenden waren op de been om de vereerde vorst te gedenken. Bhumibol zou maandag 89 jaar zijn geworden.

Overal in het land werden bij tempels en bij belangrijke overheidsgebouwen boeddhistische plechtigheden gehouden. De nieuwe koning Vajiralongkorn werd verwacht bij de ceremonie in het Grote Paleis.

Op de Bhumibol-brug in Bangkok kwamen veel mensen samen – nog altijd in de rouwkleur zwart gekleed – om een speciale tentoonstelling over leven en werken van de koning te bekijken. 999 monniken hielden een plechtigheid om voorspraak te vragen voor de op 13 oktober overleden koning.

Voor het stadhuis van Bangkok is maandagavond een jazzconcert. Koning Bhumibol was een jazzliefhebber en speelde zelf ook saxofoon.

