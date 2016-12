Thaise koning leidt eerbetoon aan vader

BANGKOK – Koning Vajiralongkorn van Thailand heeft maandag een ceremonie geleid in de tempel van de smaragdgroene Boeddha op het terrein van het Grote Paleis in de hoofdstad Bangkok. De plechtigheid werd gehouden ter gelegenheid van de verjaardag van de in oktober overleden koning Bhumibol, die maandag 89 jaar zou zijn geworden.

De vorige week aangetreden, maar met terugwerkende kracht tot 13 oktober op de troon gekomen, Vajiralongkorn bracht eer aan zijn vader en promoveerde en benoemde 159 senior monniken en gaf geld aan vooraanstaande hovelingen. Dit naar oud gebruik dat ook tijdens het leven van koning Bhumibol, die zeventig jaar regeerde, werd gerespecteerd.

In heel Thailand waren er plechtigheden georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van de overleden koning. Zijn verjaardag is sinds eind jaren vijftig een nationale feestdag en sinds 1980 ook Vaderdag, omdat de machthebbers de koning graag bestempelden als ‘vader van alle Thai’. In dezelfde geest is de verjaardag van koningin Sirikit op 12 augustus tevens Moederdag.

De Thaise junta heeft aangekondigd dat er na de kroning van koning Vajiralongkorn een wijziging zal komen in de feestdagen, maar het is niet waarschijnlijk dat de verjaardag van de nieuwe koning ook Vaderdag zal worden.

