Ambassadeur San Marino spreekt Nederlands

Het piepkleine San Marino krijgt woensdag een nieuwe ambassadeur in Nederland, Antonella Benedettini. Die mag dan op paleis Noordeinde haar geloofsbrieven aanbieden aan koning Willem-Alexander, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekend.

Het vervolggesprek kan in het Nederlands en Italiaans worden gevoerd. Volgens de cv van Benedettini heeft ze basiskennis van het Nederlands terwijl van de koning hetzelfde kan worden gezegd ten aanzien van Italiaans.

De standplaats van Antonella Benedettini is overigens Brussel, waar ze al sinds 2014 ambassadeur is voor de geheel door Italië omsloten minirepubliek bij de koning der Belgen en bij de Europese Unie. Ook vertegenwoordigt ze sinds 2009 op afstand San Marino in IJsland.

Dat de nieuwe ambassadeur kennis heeft van het Nederlands is niet zo gek want Antonella Benedettini (58), die in Milaan Frans en Engels studeerde, werd in 1986 al voor het eerst op de ambassade in Brussel geposteerd en diende daar na een korte onderbreking in verschillende functies vanaf 1992.

