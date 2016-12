Haakon vertelt over ervaringen met UNDP

NEW YORK – De Noorse kroonprins Haakon heeft afgelopen nacht in New York (maandagavond, lokale tijd) zijn persoonlijke ervaringen gedeeld als goodwillambassadeur van UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. UNDP vierde met een liefdadigheidsgala zijn vijftigjarig bestaan. Haakon is sinds 2003 bij de organisatie betrokken.

Haakon vertelde onder meer over een ontmoeting met de hiv-positieve Cedric vele jaren geleden. Cedric was ziek en zijn vrouw eveneens. Ze hadden geen toegang tot medicijnen en wisten dat ze niet lang meer te leven zouden hebben. Cedric was diep bezorgd over wat er zou gebeuren met hun kinderen en zijn gehandicapte zus.

Bij het weggaan, zo vertelde de kroonprins, pakte Cedric zijn hand, keek hem in de ogen en zei: “Alsjeblieft, doe alles wat u kunt voor mensen zoals ik. Want het is moeilijk.” “Zulke momenten vergeet je niet zo makkelijk”, voegde Haakon eraan toe. Cedric vroeg niets voor zichzelf. “Hij bad voor allen die in armoede leven.”

De Noorse kroonprins zou tijdens zijn driedaagse verblijf in New York worden vergezeld door zijn echtgenote kroonprins Mette-Marit, maar die moest na een lichte longontsteking op doktersadvies thuisblijven.

