Hollanders blijven langer in Mauritshuis

De Britse koningin Elizabeth gunt het Mauritshuis in Den Haag de 22 Hollandse schilderijen die ze dit museum heeft geleend, nog een poosje langer. De tentoonstelling ‘Hollanders in huis. Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection’ wordt met een maand verlengd. De werken van onder anderen Johannes Vermeer, Jan Steen, Pieter de Hooch en Gerrit Dou daardoor te zien tot en met 5 februari.

Elizabeth is de beheerder van de indrukwekkende Royal Collection, waarvan de 22 werken deel uitmaken. Het gaat in deze gevallen om genrestukken, voorstellingen uit het dagelijks leven.

Volgens het Mauritshuis leent ze er zelden zoveel tegelijk uit. Hoogtepunt van de tentoonstelling is volgens de kunsttempel ‘De muziekles’ (1660-1662) van Johannes Vermeer. Een ander topstuk is ‘Vrouw in een slaapkamer’ (1663) van Jan Steen.

