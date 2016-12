Koning naar Leidse instrumentmakers School

LEIDEN – Koning Willem-Alexander bezoekt dinsdag de Leidse instrumentmakers School (LiS). Hij opent daar een nieuwe vleugel.

De LiS is een mbo-vakschool voor precisietechniek en de instelling bestaat dit jaar 115 jaar. De nieuwe vleugel biedt leerlingen meer ruimte om met apparatuur te kunnen werken. De LiS is met zo’n vierhonderd studenten geen grote onderwijsinstelling, maar wel een wereldberoemde. De door de LiS afgeleverde vakmensen kunnen aan de slag in onder andere de lucht- en ruimtevaart, hightechindustrie en medische sector.

Donderdag is de koning op het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Daar reikt hij als regent van de Stichting Praemium Erasmianum de Erasmusprijs uit aan de Britse schrijfster A.S. Byatt. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van cultuur, humaniora of sociale wetenschappen.

