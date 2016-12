Oom koningin Mathilde veroordeeld

BRUSSEL – Graaf Henri d’Udekem d’Acoz is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 4125 euro. De oom van koningin Mathilde is samen met twee anderen veroordeeld voor de oplichting van een man uit Ingelmunster.

De opgelichte man riep in 2007 de hulp in van de graaf bij de verkaveling van een stuk landbouwgrond. De grond moest bouwgrond worden en de graaf zou hem daarbij helpen. Ook zou de Ingelmunstenaar de hulp hebben ingeroepen bij een erfeniskwestie. Bij beide zaken zijn naast de graaf nog twee anderen betrokken geweest. Een van hen kreeg een jaar celstraf waarvan de helft voorwaardelijk, de ander is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden.

De totale schade voor het slachtoffer bedraagt bijna 120.000 euro, maar het definitieve schadebedrag wordt in een latere zitting pas toegekend.

