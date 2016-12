Prins Harry vliegt 2700 km om voor Meghan

Prins Harry heeft flink wat kilometers gemaakt om bij zijn vriendin Meghan Markle te kunnen zijn. Harry, die afgelopen week op de Caraïben was, zou direct terug vliegen naar Londen, maar volgens een vriend heeft hij op het laatste moment een tussenstop gemaakt in Toronto. Dat schrijft The Sun.

Markle is in de Canadese stad voor opnames van de hitserie Suits, waarin ze de advocate Rachel Zane speelt. Volgens de vriend kon Harry niet langer zonder zijn geliefde en wilde hij haar per se zien. “Dit toont wel aan hoe verzot de twee op elkaar zijn”, aldus de vriend.

En hoewel de relatie geen geheim meer is, zijn de Britse royal en de Amerikaanse actrice nog niet samen gespot. Maar volgens de vriend is het maar de vraag hoe lang Harry die kennismaking met het publiek nog gaat uitstellen. “We hebben hem nog nooit zo gelukkig gezien. Hij is echt stapelgek op haar.”

