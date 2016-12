Prinses Astrid moet op de lijn letten

Receptie, cocktail party, netwerklunch en ontbijt: de Belgische prinses Astrid moet haar lijn goed in de gaten houden tijdens de handelsmissie naar Texas die zij leidt.

De agenda van Astrid staat vol met eetafspraakjes waarbij de zakenlieden en meegereisde ministers tussen de happen door contacten leggen met Amerikaanse ondernemers.

Dinsdagmorgen had prinses Astrid, die sinds de troonswisseling in 2013 dit werk heeft overgenomen van haar broer koning Filip, een ‘Success Stories Breakfast’ in het Hilton hotel in Austin, waar de Belgische delegatie sinds het weekeinde verblijft. Later op de dag staat er een ‘investment power lunch’ op het programma.

