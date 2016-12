Prinses Irene vertelt over Bergplaas

DEN HAAG – Prinses Irene vertelt dinsdagavond in Den Haag over haar recent verschenen zeer persoonlijke boek Bergplaas. De prinses doet dat bij boekhandel Paagman in de hofdstad. Eerder was daar ook al prinses Laurentien te gast.

Bergplaas handelt over de boerderij en het 5000 hectare grote gebied daaromheen dat Irene eind jaren negentig kocht in de Karoo in Zuid-Afrika. De prinses beschrijft haar ervaringen, de uitdagingen en haar streven het ruige gebied weer echt natuur te laten zijn – zonder hekken en menselijk ingrijpen.

Volgens de boekhandel laat prinses Irene in haar boek ,,de lezer nadenken over hoe wij omgaan met de aarde, wat duurzaamheid betekent en verwoordt haar visie op de relatie tussen de mens en zijn of haar omgeving. In haar persoonlijke levensfilosofie staat het onderwerp ‘verbinding’ centraal.”

