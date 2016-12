Britse media boos om misleiding rond Harry

LONDEN – De Britse media hebben woensdag hun gifpijlen gericht op prins Harry en op zijn woordvoerders in Kensington Palace. Dit vanwege de omweg die de prins na zijn Caribische reis op weg naar huis maakte om zijn vriendin Meghan Markle te ontmoeten in Toronto.

Britse media hadden voorafgaand aan de rondreis van Harry, die begin deze week eindigde in Guyana, gevraagd of hij na afloop via Canada naar huis zou vliegen. Daarop was het antwoord steevast nee, zoals de royal correspondent van de Daily Express woensdag omstandig uitlegde. In Guyana bij het vertrek van Harry naar Barbados, waar hij volgens de woordvoerders het vliegtuig naar Londen zou nemen, werd dat nog eens bevestigd.

Niet alleen die misleiding worden paleis en Harry kwalijk genomen. Ook wordt verwezen naar een eerdere verklaring van het hof aan het parlement waarin werd gesteld dat de stelregel is dat officiële reizen – op kosten van de belastingbetaler – niet worden vermengd met privé-uitjes (voor eigen rekening).

Die verklaring betrof destijds ‘air miles Andy’, Harry’s gretig reizende oom prins Andrew, maar wordt door de media nu gretig van toepassing verklaard op Harry’s rendez-vous met zijn vriendin.

