Charles en Camilla ontmoeten Lady Gaga

LONDEN – De Britse prins Charles en zijn echtgenote Camilla waren dinsdagavond te gast bij de jaarlijkse Royal Variety Performance in Londen. Daar ontmoetten ze verschillende popsterren, onder wie Robbie Williams en Lady Gaga.

Het jaarlijkse gala, dat op een later tijdstip wordt uitgezonden op televisie, wordt gehouden om geld in te zamelen voor de Royal Variety Charity, die zich inzet voor oud-gedienden uit de kunst- en entertainmentwereld. De Britse koninklijke familie is daar standaard bij vertegenwoordigd. Vorig jaar was Prins Harry aanwezig op het evenement, het jaar ervoor gaven zijn broer William en diens vrouw Kate acte de presence.

Bij de ontmoeting tussen de artiesten en de koninklijke familie, onthulde de hertogin van Cornwall aan Lady Gaga dat zij een bijnaam delen. Camilla vertelde aan de Amerikaanse zangeres, die eigenlijk Stefani Germanotta heet, dat haar kleinkinderen haar ook Gaga noemen.

Tijdens het gala traden niet alleen Robbie Williams en Lady Gaga op, maar ook Sting en Emeli Sande.

