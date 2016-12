Indringer verstoort lunch Queen

De Britse koningin Elizabeth had dinsdagmiddag in het Londense Goring Hotel een privélunch met haar belangrijkste personeel, toen onverwacht een man binnen kwam lopen die wild met zijn armen zwaaide.

Beveiligers van de koningin ontfermden zich over de indringer en begeleidden hem naar buiten, waarna hij, nadat hij zijn gegevens had achtergelaten, kon gaan. Onduidelijk is wat de bedoelingen van de indringer waren. De Britse koningin werd door de hotelmanager na het incident begeleid naar de koninklijke auto.

Het Goring Hotel kent een rijke koninklijke geschiedenis. Het ligt om de hoek bij Buckingham Palace en is regelmatig het decor voor lunches en feestjes. Bovendien was het een van de favorieten van de Queen Mum. Hertogin Catherine bracht haar laatste nacht als ongetrouwde vrouw hier door, in de Royal Suite op de vijfde etage.

