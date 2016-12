Koning Albert opeens paar keer in beeld

Koning Albert II verdubbelt deze week zo’n beetje al zijn publieke optredens van het bijna afgelopen jaar. De Belgische koning-emeritus wordt donderdag verwacht in automuseum Autoworld en vier dagen later bezoekt Albert samen met echtgenote koningin Paola het Koning Albert II Instituut van de Cliniques Universitaires Saint-Luc in Brussel. Het Instituut richt zich op de bestrijding van kanker.

De koning-emeritus was dinsdagavond samen met koningin Paola in Flagey in Brussel bij een concert ter ere van de Koningin Paola Stichting. Albert (82) kwam vorige maand ook naar de mis ter gelegenheid van Koningsdag, de viering van de Belgische monarchie waarbij traditiegetrouw de regerende koning niet maar andere leden van de koninklijke familie wel aanwezig zijn.

Volgens een zegsman van het paleis hebben de optredens van de koning niets te maken met de kritiek vanuit de samenleving op zijn onzichtbaarheid sinds de troonswisseling in 2013 en de hoogte van zijn dotatie van 923.000 euro.

Hij kondigde destijds aan zich uit het openbare leven te zullen terugtrekken, al werd niet verwacht dat hij dat zo rigoureus zou doen. Albert zou ontevreden zijn over de hoogte van zijn uitkering en mede daarom verstek laten gaan zo meldden Belgische media eerder dit jaar.

