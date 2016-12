Koning Salman bezoekt Koeweit

De Saudische koning Salman wordt woensdag vanuit Bahrein in Koeweit verwacht. Het is zijn eerste bezoek aan het buurland sinds zijn troonsbestijging in 2015.

Koning Salman maakt deze week een rondreis langs vier Golfstaten. Hij begon in het weekeinde in de Verenigde Arabische Emiraten, die de 45ste verjaardag van de onafhankelijkheid vierden. Op weg naar de topconferentie van het samenwerkingsverband van de Golfstaten in Bahrein, maakte de koning vervolgens een korte stop in Qatar.

Dinsdag en woensdag woonde de koning de top bij, waar hij al een ontmoeting had met emir Sabah van Koeweit. Los van elkaar reizen de twee leiders vanuit Manama naar het olie-emiraat. Koeweit heeft in de 55 jaar van zijn onafhankelijkheid veel te danken aan de grote buur. Saudi-Arabië heeft Koeweit op gezette tijden financieel, materieel en militair gesteund tegen aanspraken en aanvallen van onder meer Irak.

Bij het koninklijk bezoek staat bestendiging van de goede relaties op de agenda alsmede besprekingen van de situatie in Jemen, Syrië en Irak zo meldde woensdag de Kuwait Times.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!