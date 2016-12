Koningin Máxima bezoekt leraren in spe

ROTTERDAM – Máxima heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan een pabo-opleiding in Rotterdam. De koningin ging samen met onderwijsminister Jet Bussemaker naar de Thomas More Hogeschool, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

In Rotterdam werd gesproken over de ontwikkeling van muziekonderwijs binnen de pabo-opleidingen. De koningin, minister en enkele muziekambassadeurs spraken met de directeuren van bijna alle 25 pabo-opleidingen en muziekdocenten.

Naast de rondetafelgesprekken luisterden Máxima en Bussemaker naar het optreden van een gemengd koor van pabo- en conservatoriumstudenten. Dat koor is opgericht door de Thomas More Hogeschool.

Koningin Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas. Die stichting zet zich in voor meer muziek in het basisonderwijs.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!