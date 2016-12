Laurent wil rust van familie en politiek

BRUSSEL – De Belgische prins Laurent is boos. Hij vindt dat politici en zijn familie hem met rust moeten laten. “Ik word al jaren lastiggevallen, men verhindert mij om te werken”, zei de prins dinsdag bij een bijeenkomst in de Senaat.

Een journaliste van de Belgische krant Sudpresse vroeg Laurent naar de jaarrekening van twee ondernemingen van de prins. “Praat me niet over de balans, want ik ga me opwinden”, zei Laurent. Volgens hem zijn de jaarrekeningen ‘onberispelijk’. “Ik heb in mijn leven meer aan de staat betaald dan de staat aan mij. Ik heb miljoenen euro’s betaald aan allerlei belastingen. En nu komt u me zeggen dat de balans niet in orde is bij mij?”

Laurent zei dat hij ‘zijn hele leven heeft gevochten om te kunnen werken’. “Als men mij met rust zou laten, zowel mijn familie als een aantal politici, zou ik kunnen tonen dat de balansen op financieel vlak overschotten vertonen. Er komt meer geld binnen dan er verliezen zijn.”

Zwarte schaap

De 53-jarige Laurent, de broer van koning Filip, is onder meer eigenaar van het Renewable Energy House in Brussel. De boeken van het bedrijf zouden niet in orde zijn. Vorige week tikte de Belgische overheid de prins op de vingers vanwege een politiek onderhoud dat hij had met de premier van Sri Lanka. Voor het gesprek had Laurent toestemming moeten vragen, maar dat had hij niet gedaan.

Laurent is het zwarte schaap van de Belgische koninklijke familie. Volgens royaltywatchers is hij geobsedeerd door macht en geld.

