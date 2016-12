Máxima tweede in Duitse koninklijke peiling

Koning Máxima is volgens de Duitsers een van de mooiste Europese royals. Onze oosterburen vinden alleen de Britse Kate, hertogin van Cambridge mooier. Dat blijkt uit een peiling voor het blad Neue Post, meldt dpa.

De 34-jarige Kate, die in 2011 trouwde met de Britse prins William, kreeg 33 procent van de stemmen. Daarmee blijft ze Máxima (14 procent) en de Zweedse kroonprinses Victoria (9 procent) ruim voor. De hertogin van Cambridge kreeg vooral veel stemmen van jongere Duitsers. Meer dan de helft van de 14- tot 29-jarigen noemde haar de mooiste royal uit de Europese vorstenhuizen. Máxima scoorde vooral bij de zestigplussers.

Vorstenhuizen zijn populair in Duitsland dat het al bijna honderd jaar zonder eigen monarch moet stellen. De laatste Duitse vorst, keizer Wilhelm II, vluchtte aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in november 1918 bij Eijsden de Nederlandse grens over. Hij trad formeel eind die maand in Amerongen af. Zo lang Duitsland geen monarchie is, ligt hij in Doorn begraven.

