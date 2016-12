Prinses Amalia viert dertiende verjaardag

WASSENAAR – Prinses Amalia viert woensdag haar dertiende verjaardag in huiselijke kring. Het is een gewone schooldag en eventuele verdere festiviteiten moeten wachten tot het weekeinde. Met haar Argentijnse grootouders kan de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima het met de kerst nog eens dunnetjes over doen wanneer het koninklijk gezin de kerstvakantie doorbrengt in Argentinië, Máxima’s geboorteland.

Het koningspaar is er tot nu toe uitstekend in geslaagd de verjaardagen van hun dochters in de privésfeer te houden. Het jaarlijkse verjaardagsconcert voor Amalia in Den Haag wordt niet door de familie bijgewoond. Burgers en instellingen die de verjaardag wilden aangrijpen voor bijzondere huldeblijken of cadeaus – een pony bijvoorbeeld toen ze vier werd – kregen vriendelijk doch beslist te horen dat zulks niet op prijs werd gesteld.

Amalia zit inmiddels in de tweede klas van het Sorghvliet gymnasium in Den Haag en heeft – zo vertelde haar vader eerder dit jaar – Chinees als één van haar keuzevakken. Dat ze die taal kon kiezen, betekende dat ze in haar eerste jaar goede cijfers heeft gehaald want dat is op de school randvoorwaarde bij de mogelijkheid een bijzonder vak erbij te nemen.

Koningsdag

Amalia heeft dit jaar op Koningsdag ook haar eerste mini tv-interview gegeven en bleek toen het hoffelijke en diplomatieke taalgebruik van de Oranjes al helemaal onder de knie te hebben. “Ik ben vooral blij dat het zonnetje een beetje schijnt”, hield ze zich netjes op de vlakte.

Gevraagd naar wat ze het leukst had gevonden, antwoordde de Prinses van Oranje, dat ze dat nog niet kon zeggen omdat ze nog niet alles had gezien. Precies zoals haar oma prinses Beatrix zou antwoorden, omdat het uitspreken van welke voorkeur dan ook anderen automatisch zou teleurstellen.

Onbekend is wat de gedachten van Amalia waren bij de commotie die rond Prinsjesdag ontstond over de hoogte van haar staatsuitkering (1,5 miljoen) die ze krijgt wanneer ze over vijf jaar staatsrechtelijk meerderjarig wordt. Een deel van de Tweede Kamer vond dat het wel wat minder mocht, maar minister-president Mark Rutte hield vooralsnog vast aan het al jaren geleden afgesproken bedrag. Koning Willem-Alexander wilde er desgevraagd niets over zeggen.

