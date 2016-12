Thailand onderzoekt ‘majesteitsschennis’ BBC

BANGKOK – De Thaise autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de lokale tak van de BBC. Onderzocht wordt of de omroep zich schuldig heeft gemaakt aan majesteitsschennis, een ernstig vergrijp in Thailand.

Een groep van zo’n tien politieagenten stond dinsdag op de stoep bij BBC Thai, meldt The Guardian. Het kantoor was echter gesloten. Naar verluidt snaaiden de agenten een paar net geleverde flesjes Yakult voor ze weer vertrokken. Volgens The Guardian arriveerden later militairen die informeerden naar het politiebezoek.

De BBC publiceerde een profiel van de nieuwe koning Vajiralongkorn, die vorige week formeel werd uitgeroepen tot koning. De BBC schreef onder meer over de twijfels aan Vajiralongkorns capaciteiten en stipte aan dat zijn vader koning Bhumibol meer geliefd was onder het volk.

Blokkeren

Een Thaise activist die een link naar het profiel deelde via Facebook, werd zaterdag opgepakt. Hij is voor zover bekend de eerste die is gearresteerd wegens het beledigen van de nieuwe Thaise koning. Thaise internetproviders kregen de opdracht toegang tot het BBC-profiel te blokkeren.

In Thailand is alle kritiek op het koningshuis verboden. Kritische verwijzingen worden al snel gezien als majesteitsschennis, een vergrijp waar een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar op staat.

