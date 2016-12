Verjaardagsconcert voor prinses Amalia

DEN HAAG – De Marinierskapel verzorgt woensdagmiddag een besloten concert ter gelegenheid van de dertiende verjaardag van prinses Amalia. Het zogenoemde ‘Prinses van Oranje’-concert wordt gegeven in de Gotische zaal van het voormalige koninklijk paleis Kneuterdijk, nu het gebouw van de Raad van State. De kapel staat onder leiding van gastdirigent Ivan Meylemans.

Het is dit jaar de tiende keer dat het verjaardagsconcert plaatsvindt. Aanvankelijk onder de naam ‘Prinses Amalia Concert’ maar sinds de troonswisseling in 2013 en de nieuwe titel van de oudste dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima omgedoopt tot ‘Prinses van Oranje’-concert.

Vicepresident Piet Hein Donner van de Raad van State noemde het enkele jaren geleden ‘heel goed’ om de verjaardag van de toekomstige koningin bij de Raad van State in de Gotische zaal te vieren. “Deze zaal werd gebouwd door de opa van de oma van de oma van de prinses, door haar bet-bet-betovergrootvader. Dat schept een band.”

Maar belangrijker nog was de band van de Raad van State zelf met de familie van de prinses, meent Donner. Met uitzondering van veertig jaar (1707-1747) hebben haar ouders en voorouders zitting gehad in de Raad van State en zelf zal zij over vijf jaar lid worden die Raad. “En als koningin zal zij daar later voorzitter van zijn”, zei Donner.

