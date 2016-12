Argentijnse president op staatsbezoek

DEN HAAG (ANP) – De Argentijnse president Mauricio Macri komt op staatsbezoek. Met zijn echtgenote Juliana Awada komt hij eind maart volgend jaar. Koning Willem-Alexander nodigde hem in juli uit.

Argentinië en Nederland werken nauw samen op tal van terreinen. Nederland hoort ook bij de grootste investeerders en belangrijkste handelspartners van Argentinië, dat de 21e economie ter wereld is. Ook is er een andere band die niemand zal zijn ontgaan; Nederland heeft een Argentijnse koningin. Máxima is in de eerste plaats Nederlandse, maar in de tweede plaats ook nog altijd Argentijnse. De Argentijnse wetgeving staat niet toe dat een Argentijn zijn of haar nationaliteit aan de wilgen hangt.

Koningin Beatrix bracht Argentinië in 2006 een staatsbezoek. Ook Willem-Alexander en Máxima waren daarbij.

