Buckingham Palace in kerstsferen

LONDEN – Buckingham Palace is al helemaal klaar voor Kerstmis. Op de twitterpagina van de Britse koninklijke familie werden donderdag al enkele kiekjes gedeeld van kerstversiering in het paleis.

In het kader van Nationale Kerstbomendag zijn op de foto’s verschillende mooi opgetuigde kerstbomen te zien. Gekozen is voor kleine witte lampjes. In de bomen hangen ook geborduurde kussentjes van kronen met daarop Buckingham’. Langs de lange trappen met rode lopers zijn dennentakken bevestigd met daarin kleurige kerstballen.

Met de kerstdagen houdt koningin Elizabeth doorgaans een kerstlunch voor haar familie.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!