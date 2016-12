Koning Albert geniet in Autoworld

BRUSSEL – Het museum Autoworld in Brussel bestaat dertig jaar. Donderdag kreeg het museum in Brussel koning Albert over de vloer, die er onder meer twee koninklijke oldtimers van Belgische makelij bewonderde.

De oldtimers zijn tijdelijk aan de collectie toegevoegd, blijkt uit een journaalreportage van de Vlaamse omroep VRT. Een van de oldtimers is een kleine cabriolet FN 1300 S, uit 1925. Het was de persoonlijke auto van Albert I. De andere gerestaureerde wagen stamt uit 1912. Die is gebruikt voor het vervoer van de koninklijke familie, onder wie Albert I, Leopold III en koningin Astrid.

Koning Albert is een liefhebber van auto’s. Als prins opende hij het automuseum nog en hij keert er regelmatig terug. Donderdag kreeg hij een rondleiding door de nieuwe zone die is ingericht ter gelegenheid van de dertigste verjaardag. Na afloop plaatste het museum foto’s van het koninklijke bezoek op Facebook.

