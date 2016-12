Koning reikt Erasmusprijs uit aan A.S. Byatt

AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander reikt donderdag de Erasmusprijs uit aan A.S. Byatt. De auteur (80) werd wereldberoemd met Possession, in ons land verschenen als Obsessie. Ze scoorde er in 1990 de Bookerprijs mee. Inmiddels mag de Britse schrijfster zich zelfs Dame noemen.

De jury van de Erasmusprijs noemt A.S. Byatt “een geboren verhalenverteller met een scherp oog voor maatschappelijke verhoudingen”. Ze koppelt volgens de jury ook “grote eruditie aan schrijfplezier en verbeeldingskracht”.

Byatt schreef tientallen (historische) romans, biografieën, korte verhalen en kritische essays. Zo schreef ze een roemrucht artikel over de belangstelling van volwassenen voor Harry Potter. Behalve Obsessie, waarvan hier meer dan 5000 exemplaren werden verkocht, verschenen in het Nederlands bij De Bezige Bij Klein zwart verhalenboek, Pauw en Wijnrank, Het boek van de kinderen, Biograaf en Ragnarok. Ook schreef ze een inleiding voor een Nederlandse uitgave van het Hooglied.

De Erasmusprijs, 150.000 euro, wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die binnen de Europese tradities een bijdrage heeft geleverd op het gebied van cultuur of sociale wetenschappen.

