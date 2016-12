Máxima kent Argentijns presidentspaar al

BUENOS AIRES – President Mauricio Macri, die volgend jaar maart samen met zijn vrouw Juliana Awada op staatsbezoek komt in Nederland, is geen onbekende van koningin Máxima. Het Argentijnse staatshoofd, dat deze maand precies een jaar regeert, ontving haar in oktober nog in zijn residentie Olivos aan de rand van Buenos Aires. Máxima had daar ook een privélunch met Macri, zijn echtgenote en dochtertje.

Ook eerder dit jaar ontmoetten Mauricio en Juliana de koningin al, in de wandelgangen van het jaarlijkse Wereld Economisch Forum in Davos. Daar werden ook afspraken gemaakt voor het latere bezoek van Máxima aan Buenos Aires, dat ze aflegde in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN op het gebied van ‘inclusieve financiering’. Dat houdt onder meer in het beter toegankelijk maken van financiële diensten voor de hele bevolking.

Macri is in alles het tegenovergestelde van zijn twee voorgangers, Nestor en Cristina Kirchner. Hij heeft Argentinië weer opengesteld voor ruimere economische contacten met de rest van de wereld, en heeft beloofd de armoede in Argentinië te verminderen. Cristina Fernandez de Kirchner ontkende dat die armoede er was. Haar land deed het beter dan Duitsland en Finland, zo meende ze. Volgens de laatste cijfers leeft echter een derde van de bevolking in armoede.

Het staatsbezoek van president Macri is het derde inkomende staatsbezoek sinds de troonswisseling in 2013. Het opent ook de mogelijkheid om het Nederlandse koningspaar uit te nodigen voor een tegenbezoek. De laatste keer dat een Argentijnse president op visite kwam was in november 1993, toen Carlos Menem op officieel bezoek was in Den Haag. Koningin Beatrix ging zelf in 2006 op staatsbezoek naar Argentinië, vergezeld door Willem-Alexander en Máxima.

