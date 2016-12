Premier België roept Laurent op matje

Prins Laurent, het zwarte schaap van de Belgische koninklijke familie, moet bij premier Charles Michel op het matje komen. De 53-jarige broer van koning Filip (56) viel dinsdag na een conferentie in de Senaat tegen een journalist uit over de politiek en wordt nu door de minister-president persoonlijk tot de orde geroepen om zijn ,,ongepaste” uitspraken.

Laurent knapte uit zijn vel toen de journalist hem vroeg over de jaarrekening van een van zijn projecten. ,,Begin daar niet over, want dan ga ik echt boos worden”, begon hij. ,,Ze zeggen de hele tijd dat ik niet werk en dat mijn stichting niet deugt. Het hangt mij al jaren de keel uit. Ik heb in mijn leven al meer aan de staat betaald dan de staat aan mij gegeven heeft. Ik heb miljoenen euro’s aan belastingen betaald”, brieste hij. Ook riep hij dat de politiek én zijn familie hem met rust moeten laten.

Dat is ‘de politiek’ niet van plan. ,,Als lid van de koninklijke familie moet hij volgens de wet terughoudendheid tonen in publieke verklaringen”, antwoordde premier Michel donderdag op Kamervragen. ,,Natuurlijk vraag ik respect voor het parlement.” Hij zei met Laurent een gesprek te voeren om nog eens “de regels te herhalen”.

Toestemming

Een week geleden had Michel zijn minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, nog opgedragen een woordje te wisselen met de prins over diens onderhoud met de premier van Sri Lanka. Daar had hij geen toestemming voor gevraagd, terwijl dat voor de wet verplicht is.

Prins Laurent heeft al zijn hele leven ruzie met de pers, politiek en ook zijn eigen familie. Jaarlijks ontvangt hij 87.000 euro salaris en 220.000 euro voor uitgaven voor zijn publieke optreden.

