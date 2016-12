Prins Andrew wil meer status voor dochters

Prins Andrew wil koningin Elizabeth overtuigen om de toekomstige echtgenoten van zijn dochters graafschappen te geven.

De 56-jarige royal – de tweede zoon van de Britse vorstin en haar derde kind – heeft zijn moeder en zijn oudere broer prins Charles gevraagd om de status van zijn dochters prinses Beatrice en prinses Eugenie en hun partners te verbeteren. Dit ‘omdat hij niet wil dat zijn kleinkinderen worden gezien als lagere klasse of “gewone mensen”‘, zo schrijft Daily Mail.

Een koninklijke overeenkomst zorgt ervoor dat alle kinderen van de monarch aanspraak maken op de titel van koninklijke hoogheid, die dan vervolgens door haar kleinkinderen van zoonkant wordt overgeërfd. Als Beatrice (28) en Eugenie (26) trouwen met niet-aristocraten zullen hun kinderen geen recht hebben op de titel, iets waar Andrew het niet mee eens is.

In Groot-Brittannië woedt recentelijk een discussie over de vraag of Andrew’s dochters – zevende en achtste in de rij van troonopvolging – alle koninklijke plichten moet worden gegeven, gefinancierd moeten worden door de belastingbetaler en in de appartementen in Kensington Palace mogen verblijven. Naar verluidt zou de 90-jarige Elizabeth niet weten wat te doen met de kwestie en heeft ze haar privé-secretaris gevraagd om met een oplossing te komen.

