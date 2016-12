Prins Joachim op jacht

De Deense prins Joachim heeft woensdag in Jutland een koninklijke jacht gehouden.

Het was de eerste keer dat Joachim een koninklijke jacht in het bos in Nørreskoven hield. “We moeten genieten van wat de natuur te bieden heeft. Het weer is het minst veelbelovend”, grapte de prins op de koude en nevelige ochtend, voorafgaand aan de jacht.

De jagers werden verdeeld in teams, aldus het blad Billed Bladet, en er werd vooral gejaagd op edelherten, damherten, reeën en vossen. Wat de buit is van de jacht is niet bekend. Prins Joachim is de jongste zoon van koningin Margaretha II van Denemarken en de Deense prins-gemaal Henrik en mag als zijn vader graag deelnemen aan een jacht.

