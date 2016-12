Willem-Alexander reikt Erasmusprijs weer uit

AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag in het Koninklijk Paleis Amsterdam weer de Erasmusprijs uitgereikt. In het bijzijn van koningin Máxima en prinses Beatrix overhandigde Willem-Alexander de onderscheiding aan de Britse schrijfster A.S. Byatt.

De tachtigjarige schrijfster liet, nadat de koning de versierselen bij haar had omgehangen, weten onder de indruk en erg dankbaar te zijn. Ze vertelde dat de prijs totaal onverwacht kwam. “Ik kan niet onder woorden brengen hoe verrast en blij ik was te horen dat ik de Erasmusprijs had gewonnen.” A.S. Byatt, die wereldberoemd werd met Posession, dat in ons land verscheen als Obsessie, noemde Erasmus een van haar helden.

De Erasmusprijs, die naast de versierselen bestaat uit 150.000 euro, gaat jaarlijks naar een persoon of instelling die een voor Europa belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel of sociaalwetenschappelijk terrein. De prijs wordt sinds 1958 uitgereikt door de Stichting Praemium Erasmianum, waarvan Willem-Alexander regent is. Hij nam die functie over van zijn grootvader prins Bernhard.

