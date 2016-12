Zusje Kate trouwt op 20 mei

LONDEN – Pippa Middleton heeft een trouwdatum geprikt. Het jongere zusje van Catherine, de echtgenote van de Britse prins William, trouwt op zaterdag 20 mei met James Matthews. Dat meldt Hello! Magazine.

Pippa en James trouwen in het kerkje van Englefield, St Mark’s Church. Het huwelijksfeest vindt plaats in de achtertuin van de Middletons in Bucklebury.

Volgens Hello! Magazine krijgen prins George en prinses Charlotte, de kinderen van William en Catherine, op de huwelijksdag belangrijke rollen. De driejarige George wordt getipt als ringdrager. Charlotte, die begin mei twee jaar wordt, zou bloemenmeisje worden.

Pippa’s vader Michael brengt de bruid naar het altaar. Diezelfde taak had hij in april 2011, toen hij zijn oudste dochter Kate naar het altaar begeleidde. Zij trouwde toen in Westminster Abbey met William.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!